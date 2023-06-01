【NL-03 ネメシススターコンボイ】 10月下旬 発売予定 価格：38,500円 タカラトミーは、「トランスフォーマーニューレジェンズ」シリーズからアクションフィギュア「NL-03 ネメシススターコンボイ」を10月下旬に発売する。価格は38,500円。5月13日より予約受付が開始される。 トランスフォーマー40年の歴史の中で登場し