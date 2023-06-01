【ミッシングリンク C-14 アイアンハイド】 11月下旬 発売予定 価格：16,500円 タカラトミーは、トランスフォーマー「ミッシングリンク」シリーズからアクションフィギュア「ミッシングリンク C-14 アイアンハイド」を11月下旬に発売する。価格は16,500円。5月13日より予約受付が開始される。 「アイアンハイド」は、1984年に海外では初期ラインナップ