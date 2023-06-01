【DA-124 ダイアバトルスX-1:宇宙機動タイプ】 5月13日 予約開始 10月下旬 発売予定 価格：36,300円 タカラトミーは、「ダイアクロン」シリーズより「DA-124 ダイアバトルスX-1:宇宙機動タイプ」を10月下旬に発売する。価格は36,300円。5月13日より予約受付を開始する。 本製品は、「ダイアバトルスV2宇宙機動タイプ」を踏襲した「宇宙用02号機の換