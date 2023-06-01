【トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ】 5月13日 予約開始 11月下旬 再販予定 価格：13,200円 タカラトミーは、「トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ」を11月下旬に再販する。価格は13,200円。5月13日より予約受付が開始される。 「機甲創世記モスピーダ ANOTHER GENESIS」シリーズの第1弾として3月に発売された「トイライズ AFC-01X