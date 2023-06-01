【Amazon：電動ウォーターガン セール】 開催期間：5月13日0時～5月26日23時59分 ブラック Amazonにて、電動ウォーターガンがセール価格で販売されている。期間は5月26日23時59分まで。 本製品は、撃つたびに水蒸気の煙と光（LED）を楽しめる新感覚の電動ウォーターガン。フルオート射撃でも安定した発光性能を維持し、発射ご