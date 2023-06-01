長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが一時、2.545％まで上昇し、1997年以来、約29年ぶりの高い水準をつけました。アメリカとイランの交渉が難航し、原油の先物価格が再び上昇したことなどから、市場では「国内の物価高がさらに進み長期金利の上昇トレンドは続くのでは」との見方が広がっています。