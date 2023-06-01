WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は、ハンタウイルスの感染者が増え、9人になったと明らかにしました。ほかの2人に感染の疑いがあるとしています。また「現時点で大規模な流行の兆候はみられない」とも述べています。一方、集団感染が疑われるクルーズ船では11日、全ての乗客の下船が完了しました。