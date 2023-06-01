巨人・平山功太内野手（２２）が１２日の広島戦（岐阜）に「１番・右翼」で先発出場し、プロ初の猛打賞となる４打数３安打１打点の躍動を見せた。この日は４月８日の一軍デビュー戦以来となる１番起用。第１打席ではボテボテの投ゴロを広島先発・床田が一塁へ悪送球。一時は一塁セーフと判定されたが、広島側のリクエストによりアウトへ覆った。だが、２回の守備では床田の打球に横っ飛びで食らいつく好捕を披露した。３回に