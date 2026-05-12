メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県愛西市の接骨院で、施術と称し50代の女性に性的暴行を加えたとして42歳の院長の男が逮捕されました。 不同意性交等の疑いで逮捕されたのは愛知県愛西市で接骨院を経営する加賀広樹容疑者（42）です。 警察によりますと、加賀容疑者は今年3月、経営する接骨院で、治療のために訪れた50代の女性に施術と称して性的暴行を加えた疑いが持たれています。 調べに対し加賀容疑者は行為