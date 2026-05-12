有名実業家になりすまして鹿児島市の70代男性から現金300万円をだまし取った疑いで、滋賀県に住む無職の男（54）が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは滋賀県彦根市に住む無職の男（54）です。 鹿児島西警察署によりますと男は去年9月から10月までの間に、氏名不詳者らと共謀して有名実業家などになりすましてLINEで鹿児島市の70代男性にうそのメッセージを複数回送り、現金300万円をだまし取った疑いがもたれ