メ～テレ（名古屋テレビ） 覚醒剤を綿に混ぜて密輸したとして、外国籍の男3人が逮捕されました。末端価格は114億円相当とみられています。 覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、イギリス国籍のモハメッド・アベド容疑者（50）と、ネパール国籍の男2人です。 警察によりますと、3人は今年3月、アラブ首長国連邦から覚醒剤推定約215kg、末端価格にして約114億円相当を販売目的で輸入した疑いが持たれて