今月行われたイギリス統一地方選での与党の大敗を受け、スターマー首相への退陣圧力が強まる中、首相は改めて続投する意向を示しました。現地メディアによりますと、スターマー首相は12日の閣議で、与党・労働党が大敗した統一地方選の結果に「責任を持つ」とした一方、「約束した変革を実現する責任も負っている」と説明。その上で、「国民は、我々が政権運営を続けることを期待している」と述べ、改めて続投する意向を示しました