BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月6日～2026年5月18日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ヤニク シナー] 2 - 0 [アンドレア ペレグリーノ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第8日がイタリア ローマで行われ、男子シングルス4回戦で、第1シードのヤニク シナーとアンドレア ペレグリーノが対戦した。 第1セットは