13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比600円安の6万2060円と急落。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては682.57円安。出来高は5514枚となっている。 TOPIX先物期近は3861ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.9ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62060