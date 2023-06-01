作製したキラーT細胞のがん抑制効果人の人工多能性幹細胞（iPS細胞）から、がん細胞が集まって腫瘍になる「固形がん」の増大を抑制する免疫細胞「キラーT細胞」を作製することに成功したと、京都大の研究チームが12日、米科学誌に発表した。マウス実験で効果を確認した。肝臓がんなどの治療に応用できる可能性があるという。チームはこれまで、血液がんの抑制効果をマウスで確かめた細胞を作製していたが、固形がんに対しては