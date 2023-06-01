1981（昭和56）年5月13日、世界初の女性宇宙飛行士でソ連最高会議幹部会議員のワレンチナ・テレシコワさん（中央）らが婦人団体の招きで成田空港に到着、翌日には衆参両院議長を表敬訪問した。テレシコワさんは63年にボストーク6号で地球を周回。飛行60周年の2023年には「ガガーリン勲章」が贈られた。