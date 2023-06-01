建設コンサルティング会社のふたば（福島県富岡町）が国際協力機構（ＪＩＣＡ）、ペルー文化省と取り組んだ南米ペルー・マチュピチュ村の世界遺産「マチュピチュ遺跡」の調査で、周辺の密林で新たな複数の遺跡が確認された。富岡町が福島第一原発事故で全町避難を余儀なくされた際に、いち早く町民を受け入れた大玉村への「恩返し」が一つの成果として実を結んだ。ＪＩＣＡの発表によると、今回新たに発見されたのは、高さ２・