「ＤｅＮＡ−中日」（１２日、横浜スタジアム）今カードは「ＹＯＫＯＨＡＭＡＧＩＲＬＳ☆ＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ横濱ハーバー」として開催され、「ベイ☆ギャルマインド」がテーマ。お笑いコンビ「エルフ」のギャル芸人、荒川がセレモニアルピッチを行った。球審にボールを渡す役割などをこなす「ボールガール」も派手なギャルが担当。ＳＮＳでは「ハマスタのボールガールにすげぇギャル