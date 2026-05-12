“教頭先生って何してるの？”から、“先生同士の禁断恋愛”まで――。普段はなかなか知ることのできない学校教師たちのリアルな裏側に、スタジオから驚きの声が相次いだ。12日に生放送されたフジテレビ系バラエティ『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)は、「日本の先生はスゴかった! 仕事の裏側に(秘)潜入!」がテーマ。現役教師たちによる学校現場の裏事情や、“謎の存在”とも言われる教頭先生