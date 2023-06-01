ＤｅＮＡは１２日の中日戦（横浜）に３―１で勝利した。試合前に山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）のトレード成立が電撃発表され、正捕手不在ながらも白星をつかんだ。相川亮二監督（４９）は「（いつもと）変わらない１勝。これからもその１勝のために戦う。いるメンバーで戦います」と表情を変えることはなかった。先発した東は６回８１球を投げて２安打無失点の快投で今季