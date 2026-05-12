英語には「straight from the horse's mouth」というイディオムがある。直訳すれば「馬の口から直接」とでもなるが、実際は「確かな筋からの情報」「信頼できる情報源から直接得た話」を意味する。【こちらも】ワニの涙とは? 中世の旅行記が生んだ英語イディオムなぜ情報の信頼性を語るのに、よりによって「馬の口」なのか。今回はこのイディオムの背景を掘り下げたい。■歯でわかる馬の年齢馬の歯には、人間にはない特徴が