『恋と嘘』などで知られる漫画家・ムサヲの新連載『リリむホリック』が、本日13日発売の『週刊少年マガジン』24号より連載がスタートした。週刊誌での連載は、2022年に完結した『恋と嘘』以来4年ぶりとなる。【画像】人間とサキュバスのラブコメ！新連載『リリむホリック』一部ページ『リリむホリック』は、サキュバスと共生する社会が舞台で、主人公・唯颯人は、オタク友達でありクラスの最上級カーストに所属する同級生のサ