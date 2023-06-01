『週刊少年マガジン』20号から、アイドルグループ・櫻坂46の4号連続ジャックがスタートしている。13日発売の24号では、ラスト第4弾として山崎天（崎＝たつさき）・小島凪紗・佐藤愛桜が登場。このたび、あらたな先行画像が公開された。【写真】山崎天、小島凪紗、佐藤愛桜の新カットが公開各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。20号、21号、2