憲法改正をめぐり、衆議院法制局などが作成した緊急時の国会機能維持を目的とした「緊急事態条項」に関する条文のイメージ案が判明しました。きょう国会で開かれた、衆議院憲法審査会の幹事懇談会。衆議院の法制局や事務局が、これまでの審査会での議論を踏まえて作成した「緊急事態条項」のイメージ案を提示しました。JNNが入手したイメージ案では、大規模災害などの緊急時に国会機能を維持するため、▼選挙の実施が困難な場合の