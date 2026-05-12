ロシア軍は12日、新型のICBM＝大陸間弾道ミサイル『サルマト』の発射実験に成功したと明らかにしました。プーチン大統領は「世界最強のミサイルだ」と威力を誇示しました。ロシア国防省は12日、核弾頭を搭載できる新型ICBM＝大陸間弾道ミサイル『サルマト』の発射実験の映像を公開しました。ロシアメディアによりますと、プーチン大統領は軍から発射実験の成功について報告を受けた際、『サルマト』をめぐり「世界で最も強力なミサ