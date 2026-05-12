「ファーム・交流試合、日本海Ｌ石川４−５阪神」（１２日、弁慶スタジアム）阪神はルーキーの活躍で１点差を逃げ切った。初回にいきなり３点を先制されたが、三回に同点に追いつき、なおも１死二、三塁の好機でドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が右前に２点適時打を放ち、勝ち越しに成功した。七回からは育成１位・神宮僚介投手（２２）＝東農大北海道オホーツク＝が２番手として登板し、１回無失点。八回は