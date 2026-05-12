去年11月、韓国・ソウルで日本人の親子が飲酒運転の車にはねられ、50代の母親が死亡、30代の娘が重傷を負った事故。韓国の裁判所は、危険運転致死傷などの罪で起訴された運転手の30代の男に対し、懲役5年の判決を言い渡しました。遺族はJNNの取材に応じ、「韓国では飲酒運転の刑罰が軽すぎます。飲酒運転が日常化していることを異常なことだと感じてほしいです」とコメントしています。