巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が１２日の広島戦（岐阜）で「８番・中堅」で先発出場。同点の９回にサヨナラアーチを描き、試合を決めた。試合後には「ちゃんとボールがつかめた打球が打てたかなとは思います」と充実の表情を見せた。３―３で迎えた９回無死一塁。絶好機で打席に立った佐々木は、中崎の初球フォークを迷いなく振り抜き、右翼席へ運んだ。打席前のバッターサークルではベンチからノーサインを告げられていたと