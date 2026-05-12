大阪市中央区のホテルで女性の遺体が見つかった事件で、大阪府警は12日、遺体は大阪市の職業不詳の女性（23）で、窒息死だったと明らかにした。強盗殺人の疑いで逮捕されたアルバイト森雄靖容疑者（29）＝三重県四日市市＝の知人とみられ、府警が経緯などを調べる。府警によると、女性は大阪市西区の向後美香さん。司法解剖の結果、首の複数箇所が変色し、顔に外傷があった。8日午後11時ごろ死亡したとみられる。逮捕容疑は8