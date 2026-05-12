32歳の現役アナウンサーがドレス姿で仮面舞踏会に参加し、年収4000万円の金髪経営者と運命の出会いを果たす場面があった。【映像】現役アナのデコルテ美しいドレス姿5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う