「すき家」や「はま寿司」などを運営する大手外食チェーン・ゼンショーホールディングスは通期決算を発表し、国内の外食企業で初めて売上高が1兆円を超えた前の年を上回りました。ゼンショーホールディングスが発表した去年4月から今年3月までの1年間の決算で、売上高は1兆2640億円と国内の外食企業で初めて売上高が1兆円を超えた前年度から1200億円以上増えました。本業のもうけを示す営業利益は8.4％増え、814億円でした。好業績