WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は12日、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船から、乗客を下船させる任務が成功したと報告しました。その上で、ハンタウイルスについてこれまでに、9人がヒトからヒトへの感染が稀に起きるとされている「アンデス株」への感染が確認され、2人が感染の疑いがあり、症例はあわせて11となったと明らかにしました。また、「今後、数週間でさらなる症例が確認される可能性がある」と指摘