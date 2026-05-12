レアル・マドリー所属のDFダニエル・カルバハルが北中米ワールドカップに臨むスペイン代表の予備メンバー55人のリストから外れたようだ。スペイン『マルカ』が伝えている。2014年にスペイン代表に初招集されたカルバハルは18年のロシアW杯で初出場。22年のカタールW杯にも出場しており、急速に世代交代が進んでいるスペイン代表の中で数少ない3大会連続のW杯出場の可能性を持つ選手だった。R・マドリーからはDFディーン・ハ