フリーアナウンサー望月理恵（５４）が１２日の日本テレビ「ザ！世界仰天ニュース」に出演した。メインＶＴＲ合間のトークコーナーで、望月が「奇跡の５０代」と称されていることが紹介され、３２年前に「世界ふしぎ発見！」のミステリーハンターとしてデビューしたことなども紹介された。長年「ズームイン！！サタデー」に出演したとして、２００４年に初出演した３２歳当時や、２０１１年の３８歳当時から４０代、５０代の