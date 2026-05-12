格闘家ジョリーと離婚したインフルエンサーの清水ゆりが１２日、インスタグラムを更新。「少し前に、離婚しました。ここに辿り着くまで、本当に長かったし、たくさん泣いたし、たくさん迷いました」と胸中をつづった。ふたりは３月に離婚を発表したが、清水は「『もう少し頑張ればよかったのかな』とか『私が悪かったのかな』とか夜中にひとりで考えて、答えが出ない時間を何回も繰り返しました。でも、ある日ふと思ったんです