松阪競輪ＧIII「アクアリッズカップ」（優勝賞金５４０万円）は１２日、１２Ｒで決勝戦が行われ、最終バックから豪快にまくった岩井芯（２１＝岐阜）がＧIII初優勝を４連勝の完全Ｖで飾った。「こんなにすぐにＧIIIを取れるとは。自分が一番びっくりしています」今年１月にＳ級デビューすると、４場所目の防府で初優勝。そして今回のＧIII制覇と、驚くべきスピードで進化を続けている。前検日は「準決を突破できていない」こと