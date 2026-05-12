スウェーデンサッカー協会は１２日、北中米Ｗ杯を戦うメンバー２６人を発表した。１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月２５日（日本時間２６日）に米ダラスで行われる第３戦で激突する。初戦はチュニジア、第２戦はオランダと対戦する。ポッター監督のもと、英プレミアリーグ・アーセナルで今季１４得点のＦＷヨケレスや、ＦＷエランガ（ニューカッスル）、ＦＷニグレン（セルティック）、ＭＦアヤリ（ブライトン）ら欧州プ