イサク、ギョケレシュら豪華な攻撃陣スウェーデンサッカー協会は5月12日、6月から開幕する北中米ワールドカップに向けたメンバー26人を正式に発表した。森保一監督率いる日本代表と同じグループFで、現地時間6月25日に第3戦で対戦する。イングランド・プレミアリーグのアーセナルで活躍するFWビクトル・ギョケレシュ、リバプールのFWアレクサンダー・イサクといった強烈なストライカーを中心に攻撃陣が形成。MF三笘薫とブライ