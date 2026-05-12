◆プロボクシング▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・池側純（７回ＴＫＯ）同級１０位・大嶋剣心●（１２日、東京・後楽園ホール）メインイベントの日本スーパーバンタム級タイトルマッチ１０回戦で、王者・池側純（２８）＝角海老宝石＝が挑戦者の同級１０位・大嶋剣心（３０）＝ＫＯＤＬＡＢ＝を７回２分６秒ＴＫＯで下し、初防衛に成功した。２回に左ストレートで大嶋をぐらつ