◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）巨人が岐阜・長良川球場で広島にサヨナラ勝ち。同点の９回無死一塁で佐々木俊輔外野手が初のサヨナラアーチを放った。これで貯金「１」となったが、順位は３位から４位に転落となる珍現象が発生した。前日までは巨人とＤｅＮＡが勝率５割で並び、巨人は１８勝１８敗、ＤｅＮＡは１７勝１７敗１分けだった。セ・リーグのアグリーメントで勝率が全く同じ場合は勝ち数が