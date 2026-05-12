◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５Ｘ―３広島（１２日・岐阜）巨人の大城卓三捕手（３３）が、５日のヤクルト戦（東京Ｄ）以来の４号ソロを放つなどマルチ安打をマークした。両軍無得点の２回１死、床田の初球・ストレートを右翼席に運ぶ４号ソロを放ち「積極的にいった結果がよかったと思いますし、先制点というのは欲しかったのでよかったと思います」と振り返った。この日は、「５番・捕手」でスタメン出場。今季２試合目の先