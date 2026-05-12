１２日、ラフモン大統領（左）と握手を交わす李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京5月12日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は12日、国賓として訪中したタジキスタンのラフモン大統領と北京の人民大会堂で会談した。１２日、ラフモン大統領と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）