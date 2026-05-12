米消費者物価指数の推移【ワシントン共同】米労働省が12日発表した4月の消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で3.8％上昇した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けた原油高が直撃し、伸び率は2023年5月以来、2年11カ月ぶりの高水準となった。変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数は2.8％上昇で、いずれも市場予想を上回った。トランプ米大統領が連邦準備制度理事会（FRB）に利下げを要求する一方、インフレは加速して