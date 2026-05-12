子どもの頃は生魚が苦手で、回転寿司で玉子や軍艦ネタばかり食べていた。それが今や、生魚の中でも一生美味しいと思える気がしなかったウニやイカを好んで食べている。「いつから？」と聞かれても、明確には答えられない。でも、大人になるって、そういうことではないだろうか。 参考：平井まさあきが語る、『時すでにおスシ!?』の撮影秘話永作博美は「女神のような方」 『時すでにおスシ!?』（TBS系）第6話では、みなと（