少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第20話よろしくお願いします【編集部コメント】これぞ物語のハッピーエンドにふさわしいですね！以前は、漫画の中の母親のように結婚を反対していたリカコさん。けれど今は……「息子をお願いします」と言ってしっかりと頭