アメリカの先月の消費者物価指数は、原油高の影響で去年の同じ月と比べて3.8％上昇しました。伸び率は2年11か月ぶりの高い水準です。アメリカの労働省が12日に発表した4月の消費者物価指数の伸び率は3.8％で、市場の予想を上回りました。イラン情勢を受け、ガソリンや燃料油の価格などが大きく上昇したことから、伸び率は2023年5月以来、2年11か月ぶりの高い水準となりました。また、変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数