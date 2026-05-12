◇セ・リーグDeNA3―1中日（2026年5月12日横浜）DeNAは中日に勝利し、3カード連続で初戦を白星で飾った。先発の東克樹投手（30）は6回2安打無失点で今季4勝目（2敗）。この日の試合前にソフトバンクとの交換トレードが発表された山本祐大捕手（27）に代わってスタメンマスクをかぶった松尾汐恩捕手（21）が先制適時打を放った。ここまで東は山本とコンビを組んでおり、松尾との先発バッテリーは初。これまでもコンビを組