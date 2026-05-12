◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）巨人のドラフト２位・田和廉投手が、７回に３番手で登板。１回８球で無安打無失点。これでデビューから１６試合連続無失点とした。２―３の７回からマウンドへ。まずはこの回の先頭・床田を二ゴロ。１番・大盛は一塁線への当たりを一塁手・増田陸が好捕して、自身が一塁へベースカバーに入ってアウトに。最後は２番・菊池を二ゴロに抑えて、危なげない投球で無失点に封