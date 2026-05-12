歌手のアイナ・ジ・エンドが、台湾・台北市内のＬｅｇａｃｙＴａｉｐｅｉで初のアジアツアー（８都市９公演）の台北追加公演を開催した。１１日との２日間公演で、チケットは即日完売。持ち前のハスキーボイスを響かせ、約１年半ぶりに訪れた会場をアイナ色に染めた。公演前には昨年、大ヒットした「革命道中−ОｎＴｈｅＷａｙ」への思い、昨年末にソロとして初出場したＮＨＫ紅白歌合戦を振り返った。（古本楓）同曲