34歳の美人経営者が初対面の男性に「年収は？」と率直な質問を投げかけ、男性も「ゼロもう1個つけられるぐらい頑張ります」と猛アピールする場面があった。【映像】イケメンバラ屋オーナーの素顔5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければ